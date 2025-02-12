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İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Güncel
  • 12.02.2025 07:45
  • Giriş: 12.02.2025 07:45
  • Güncelleme: 12.02.2025 07:46
Kaynak: AA
İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA

İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Duyuruya göre, 07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi, 07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi, Küçüksu-İstinye, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.

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