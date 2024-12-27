İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı saat 15.00’da Çatalca’da başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından saat 15.00’da İstanbul’un yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı etkisi gösterdi.

Çatalca’da kar yağışı yer yer devam ediyor.

AKOM UYARI YAPMIŞTI

AKOM, bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

AKOM'un yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.