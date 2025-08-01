İstanbul’da beklenen yağmur geldi: Vatandaşlar serinliğe kavuştu

Günlerdir sıcak havanın etkisi altında kalan İstanbul’da, beklenen yağmur sonunda etkisini gösterdi. Aralıklarla etkili olan yağış, megakentte serinlik sağladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde bulutlu bir hava hakim oldu. Ardından başlayan hafif yağış, özellikle Anadolu Yakası’nda yer yer etkisini gösterdi. Kısa süreli yağan yağmurla birlikte sıcaklıklar belirgin şekilde düştü.