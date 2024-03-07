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İstanbul’da binanın 5. katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Ajans Haberleri
  • 07.03.2024 23:17
  • Giriş: 07.03.2024 23:17
  • Güncelleme: 07.03.2024 23:17
Kaynak: AA
İstanbul’da binanın 5. katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Küçükçekmece’de, bir binanın 5. katından aşağı düşerek ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi İkbal Sokak’ta oturan N.D. isimli kadın, uyuyan oğlu İ.D’yi evde bırakıp iki çocuğunu okula götürdü.

Bu sırada uyanan 4 yaşındaki çocuk, 5. katın penceresinden aşağı düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri İ.D’yi hastaneye kaldırdı.

Hastanede yoğun bakıma alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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