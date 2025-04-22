İstanbul’da bir polis ekonomik nedenlerle intihara teşebbüs etti: Arkasında mektup bıraktı

Istanbul Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli polis U.M.N. yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgiye göre, dün (21 Nisan) akşam saatlerinde kendisine ait araçta, beylik silahıyla intihara teşebbüs eden U.M.N., ardında bıraktığı mektubunda ekonomik sorunlar yaşadığını belirtti.

U.M.N. mektubunda "Hepinizden özür diliyorum. Sevgili eşim, canım kızım, umutlarınızı, geleceğinizi daha doğrusu her şeyinizi çaldığım için özür dilerim. Umarım bensiz daha güzel, daha doğru bir hayat sizin olur. Size büyük üzüntü dışında yüklü bir borç bırakıyorum. Bu araba küçük bir kısmını karşılar sanırım. Size bıraktığım mirası reddetmeniz daha doğru olur" ifadelerini kullandı.

Bağcılar'da özel bir hastaneye kaldırılan U.M.N'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.