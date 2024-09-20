İstanbul’da Boğaziçi’nde bir garip Orhan Veli’yim

Ümit GÜÇLÜ

Şair Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinden yola çıkarak Murathan Mungan’ın kaleme aldığı 'Bir Garip Orhan Veli' oyununu Reha Özcan, sahneye taşıyor. Eser, adını Orhan Veli’nin 'İstanbul Türküsü' şiirindeki “İstanbul’da Boğaziçi’nde bir garip Orhan Veli’yim” mısrasından alıyor. Bu dize, şairin kendine özgü ‘garip’liğini ve İstanbul’a olan derin tutkusunu simgeliyor.

Sahnenin ortasında, sırtında buruşuk bir pardösü, başında ezilmiş ve eski bir fötr şapka, elinde kenarları demir zımbalı tahta bir bavulla duran Orhan Veli, şapkasını eline alarak çevire çevire öne doğru gelir. Mahcup bir edayla seyirciyle konuşmaya başlar: "Ben Orhan Veli, 1914’te doğdum. Bir yaşında kurbağadan korktum, iki yaşında gurbete çıktım, yedisinde mektebe başladım, dokuz yaşında okumaya, on yaşında yazmaya merak saldım…" Bu başlangıç, sizi şairin içsel dünyasının derinliklerine doğru bir keşfe davet ediyor.

Oyunu izlerken Orhan Veli’nin şiirlerinde barındırdığı yaşam sevgisini, umudu ve toplumsal gözlemleri irdeleyecek, şairin edebi mirasını ve kişisel özelliklerini teatral bir anlatımla harmanlayan Reha Özcan’ın etkileyici performansıyla şairin dünyasına dair zengin bir deneyim yaşayacaksınız. ‘Bir Garip Orhan Veli’yi, 20 Eylül’de İstanbul Ara Sahne’de, 21 Eylül’de İstanbul Burgazada Cennet Bahçesi’nde izleyebilirsiniz.