İstanbul’da “Boş tencereni al sen de gel" eylemi

CHP İl Kadın Kolları, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında, 81 ilde eş zamanlı olarak “Boş tencereni al sen de gel" eylemini düzenledi. İstanbul’da da gerçekleşen eylemin adresi Bahçelievler Halk Pazarı önü oldu. Halk Pazarı önünde bir araya gelen kadınlar Şirinevler Meydanına sloganlar atarak yürüdüler. Çevreden vatandaşlar ise eyleme destek verdi.

Şirinevler Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar burada bir basın açıklaması yaptı, ardından kısa süren bir oturma eylemi gerçekleştirdiler. 81 ilde eş zamanlı düzenlenen eylemin ortak basın açıklamasını CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun okudu.

"BU TÜKENMİL İKTİDAR, YOLSULLUĞU BİTİRMEK YERİNE YÖNETMEYİ SEÇTİ"

“Bugün 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü” diyerek açıklamaya başlayan Dursun şunları söyledi:

“Bugün bir takvim yaprağından ibaret değil; milyonlarca insanın açlığına, işsizliğine, çaresizliğine karşı yükselen bir itirazdır. Bugün, "Yeter artık!" deme günüdür. Bu ülkede artık yoksulluk sadece cebimizde değil, umutlarımızda. Çocuklar yatağa aç giriyor, kadınlar pazardan eli boş dönüyor, emekliler bir ömür çalıştıktan sonra kuru ekmeğe muhtaç ediliyor. Gençler geleceğe değil, yurt ve burs kuyruklarına bakıyor. Ve biz biliyoruz: Bu tablo bir kader değil, 23 yıldır iktidarda olan AKP’nin iflas etmiş düzeninin sonucudur. Bu tükenmiş İktidar, yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçti. Sosyal yardımları hak değil, lütuf gibi sundu. İnsanı muhtaç bırakan yardım düzeniyle halkı susturmaya çalıştı ve bu sistemin en ağır yükünü yine kadınlara yükledi. Çünkü bu ülkede yoksulluğun bile cinsiyeti var. Kadınlar hem evde hem işte görünmeyen emekle sömürülüyor, kreş yokluğunda işinden oluyor, güvencesizliğe mahkum ediliyor.

"BOŞ TENCERELER BİLE KONUŞUYOR AMA İKTİDAR DUYMUYOR"

TÜİK’in verilerine göre 2025 yılında kadınların iş gücüne katılım oranı sadece yüzde 36,8. Ama sahada, pazarda, tarlada, evde bu oranların çok ötesinde bir kadın emeği var. Ancak görünmüyor, görünmez kılınıyor. Çünkü bu düzen, kadının emeğini istatistiklerde bile saymıyor. Bugün Türkiye’de tablo çok açık. Nüfusun en yoksul yüzde 20’si, toplam gelirden yalnızca yüzde 6 pay alabiliyor. En zengin yüzde 20 ise pastanın yarısını yüzde 49’unu alıyor. Veriler de bu derin adaletsizliği net biçimde ortaya koyuyor. Açlık sınırı 27 bin liranın, yoksulluk sınırı ise 90 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Buna karşın net asgari ücret 22.104 TL’de kaldı. En düşük emekli maaşı ise yalnızca 16.881 TL. Yani milyonlarca emekçi ve emekli, açlık sınırının bile altında yaşamaya mahkûm ediliyor. Ve bu artık bir ekonomik kriz değil iktidarın bilinçli, planlı ve ısrarlı bir tercihinin sonucudur. AKP, 2025’i “Aile Yılı” ilan etti. Oysa kadınlar geçim derdiyle boğuşuyor, şiddetle baş başa bırakılıyor. Boş tencereler bile konuşuyor ama iktidar duymuyor.

"CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILI, KADINLARIN YÜZYILI OLACAK"

4+4+4 sistemiyle milyonlarca kız çocuğu eğitimden koparıldı. Eğitim hakkı ellerinden alınan her kız çocuğu, yarının yoksul kadını haline getiriliyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız. Kadınların sesi olmaya, emeğini görünür kılmaya, bu adaletsiz düzeni değiştirmeye geliyoruz. Çünkü biz biliyoruz, kadın ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. Kadın kazanırsa gelecek kazanılır. Sadece yoksullukla değil, bu yoksulluğu dayatan zihniyetle de mücadele ediyoruz. Boş vaatlerle değil; adaletle, refahla ve eşitlikle geliyoruz. Yoksulluğu yöneten değil, yoksulluğu bitiren bir Türkiye için geliyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak. Dayanışmayla, mücadeleyle, kararlılıkla başaracağız”

"BU ÜLKEDE YOKSULLUKLA DEĞİL, YOKSULLARLA KAVGA EDEN İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun'dan sonra CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu’da şunları söyledi:

“Bugün dünya yoksullukla mücadele günü. Ama bu ülkede yoksullukla değil, yoksullarla kavga eden iktidarla karşı karşıyayız. Asgari ücrete bir kere zam yapıyorlar. Sonra arkaları dönüp bir merhaba demiyorlar bu insanlara. Garibanın sırtından geçiniyorlar. Halkın sofrasından çalıp zenginin sofrasını daha da zengin ediyorlar. 21’inci yüzyıla bu görüntü yakışıyor mu? Milyonlar yatağa aç giriyor. Emek ucuz, hayat pahalı. Bakın TÜİK dediğimiz, inanmadığımız, aslında Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen İstatistik Kurumu'na göre bile yüzde 29 yoksul var bu ülkede. Yani buradaki üç kişiden bir tanesi yoksul. Şimdi biz niye bugün buradayız? Biz buradayız çünkü tencerelerimiz boş. Mutfaklarımız suskun, çocuklarımız yatağa aç diyorlar ve bu düzen halkın düzeni filan değil. Bu düzen Sofrasını daha zengin etme düzeni. Bugün İstanbul'da yaşıyoruz hepimiz. Dört kişilik bir ailenin yaşama maliyeti 102 bin lira. Hangimizin eve 102 lira giriyor? Asgari ücret ne kadar burada? 22 bin lira. Yani Yaklaşık beş tane asgari ücretin eve girmesi lazım ki yaşayalım. Emekli maaşı ne kadar? 16 bin lira. Altı tane emekli maaşı eve girecek ki İstanbul'da dört kişilik bir aile yaşayabilecek.

"SABREDECEK HALİMİZ YOK"

Burada hiçbirimizin evine bu rakamlar girmiyor kiraları ödenemiyor. Mutfaklarımızı dolduramıyoruz çocuklarımıza gelecek kuramıyoruz. Sonra iktidar kalkıyor bize ne diyor? Sabredin diyor, sabredin. Biz sabredecek halimiz yok. Biz neye sabredelim? Belediye başkanlarımız hapislerde, zindanlarda. Gençlerimiz işsiz. Herkes bir şekilde hayat mücadelesinde para kazanamıyor eve ekmek götüremiyor. Herkes mutsuz. Bir de 2025 yılını aile yılı ilan ettiler dalga geçer gibi. Hangi aileden bahsediyorsunuz? Kirasını ödeyemeyen aileden mi çocuğuna süt alamayan aileden mi? Hangisinden bahsediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi ve kadınlar olarak sesimizi yükseltmek için buradayız. Çünkü biliyoruz ki Halk Partisi'nin iktidarında yoksulluğu yöneten değil, yoksulluğu bitiren bir Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz ve bunun için bu kadar çalışıyoruz. Kadınların sesi olarak buradayız. Emekçinin sesi olarak buradayız. Çünkü biliyoruz ki birlikte kazanacağız. Başaracağız. Başaracağız”