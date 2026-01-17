İstanbul’da Bugün Hangi İlçelerde Kar Bekleniyor? 17 Ocak 2026 Cumartesi İstanbul Hava Durumu

İstanbul’da hafta sonu planı yapacak vatandaşlar, “İstanbul’da bugün kar var mı?”, “Hangi ilçelerde karla karışık yağmur bekleniyor?” ve “İstanbul hava durumu bugün nasıl?” sorularına yanıt arıyor. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, bazı ilçelerde karla karışık yağmur bekleniyor.

İSTANBUL GENEL HAVA DURUMU (17 OCAK 2026 CUMARTESİ)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün boyunca aralıklı yağmur görülmesi beklenirken, özellikle kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.

İSTANBUL’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENEN İLÇELER

17 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılan değerlendirmeye göre, aşağıdaki ilçelerde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklenmektedir:

İstanbul (genel kuzey ve yüksek kesimler)

Arnavutköy

Başakşehir

Beykoz

Çatalca

Çekmeköy

Eyüp

Kağıthane

Sancaktepe

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Şile

Ümraniye

İSTANBUL İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU VE EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Aşağıda İstanbul’un tüm ilçeleri için beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklık değerleri yer almaktadır:

İlçe Beklenen Hava En Yüksek (°C) İstanbul Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; kuzeyi ve yüksekleri karla karışık yağmurlu 6 Adalar Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6 Arnavutköy Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık 5 Ataşehir Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6 Avcılar Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6 Bağcılar Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 4 Başakşehir Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık 4 Beşiktaş Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5 Beykoz Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık 7 Büyükçekmece Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7 Çatalca Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık 6 Çekmeköy Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık 6 Kadıköy Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7 Şile Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık 5

İSTANBUL GÜN İÇİ SAATLİK HAVA DURUMU

Gün içinde sıcaklık değerlerinde düşüş dikkat çekiyor. Saatlik hava durumu tahmini şu şekildedir:

09.00 – 12.00: Yağmurlu, 5°C

Yağmurlu, 5°C 12.00 – 15.00: Çok bulutlu, 6°C

Çok bulutlu, 6°C 15.00 – 18.00: Çok bulutlu, 5°C

Çok bulutlu, 5°C 18.00 – 21.00: Çok bulutlu, 4°C

Çok bulutlu, 4°C 21.00 – 24.00: Çok bulutlu, 3°C

İstanbul’da bugün kar yağacak mı?

İstanbul genelinde kar yağışı beklenmemekte, ancak kuzey ve yüksek ilçelerde yer yer karla karışık yağmur görülecektir.

İstanbul’da en soğuk ilçeler hangileri?

Bağcılar ve Başakşehir, 4°C ile günün en düşük en yüksek sıcaklıklarına sahip ilçeler arasında yer alıyor.

Sıcaklıklar gün içinde düşecek mi?

Evet. Gün içinde sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren düşerek gece saatlerinde 3°C seviyelerine kadar gerileyecektir.

17 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Aralıklı yağmurla birlikte özellikle kuzey ve yüksek ilçelerde karla karışık yağmur bekleniyor. Vatandaşların akşam ve gece saatlerinde düşen sıcaklıklara karşı tedbirli olması öneriliyor.