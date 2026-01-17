Giriş / Abone Ol
İstanbul’da Bugün Hangi İlçelerde Kar Bekleniyor? 17 Ocak 2026 Cumartesi İstanbul Hava Durumu

İstanbul’da bugün hangi ilçelerde kar bekleniyor? 17 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, yağmur ve karla karışık yağmur hangi bölgelerde etkili? İstanbul’da gün içi saatlik hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar kaç derece? Günün hava durumu haberimizde.

BirBilgi
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

İstanbul’da hafta sonu planı yapacak vatandaşlar, “İstanbul’da bugün kar var mı?”, “Hangi ilçelerde karla karışık yağmur bekleniyor?” ve “İstanbul hava durumu bugün nasıl?” sorularına yanıt arıyor. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, bazı ilçelerde karla karışık yağmur bekleniyor.

İSTANBUL GENEL HAVA DURUMU (17 OCAK 2026 CUMARTESİ)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün boyunca aralıklı yağmur görülmesi beklenirken, özellikle kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.

İSTANBUL’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENEN İLÇELER

17 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılan değerlendirmeye göre, aşağıdaki ilçelerde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklenmektedir:

  • İstanbul (genel kuzey ve yüksek kesimler)
  • Arnavutköy
  • Başakşehir
  • Beykoz
  • Çatalca
  • Çekmeköy
  • Eyüp
  • Kağıthane
  • Sancaktepe
  • Sarıyer
  • Silivri
  • Sultangazi
  • Şile
  • Ümraniye

İSTANBUL İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU VE EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Aşağıda İstanbul’un tüm ilçeleri için beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklık değerleri yer almaktadır:

İlçeBeklenen HavaEn Yüksek (°C)
İstanbulParçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; kuzeyi ve yüksekleri karla karışık yağmurlu6
AdalarParçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu6
ArnavutköyParçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık5
AtaşehirParçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu6
AvcılarParçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu6
BağcılarParçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu4
BaşakşehirParçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık4
BeşiktaşParçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu5
BeykozParçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık7
BüyükçekmeceParçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu7
ÇatalcaParçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık6
ÇekmeköyParçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık6
KadıköyParçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu7
ŞileParçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık5

İSTANBUL GÜN İÇİ SAATLİK HAVA DURUMU

Gün içinde sıcaklık değerlerinde düşüş dikkat çekiyor. Saatlik hava durumu tahmini şu şekildedir:

  • 09.00 – 12.00: Yağmurlu, 5°C
  • 12.00 – 15.00: Çok bulutlu, 6°C
  • 15.00 – 18.00: Çok bulutlu, 5°C
  • 18.00 – 21.00: Çok bulutlu, 4°C
  • 21.00 – 24.00: Çok bulutlu, 3°C

İstanbul’da bugün kar yağacak mı?

İstanbul genelinde kar yağışı beklenmemekte, ancak kuzey ve yüksek ilçelerde yer yer karla karışık yağmur görülecektir.

İstanbul’da en soğuk ilçeler hangileri?

Bağcılar ve Başakşehir, 4°C ile günün en düşük en yüksek sıcaklıklarına sahip ilçeler arasında yer alıyor.

Sıcaklıklar gün içinde düşecek mi?

Evet. Gün içinde sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren düşerek gece saatlerinde 3°C seviyelerine kadar gerileyecektir.

17 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Aralıklı yağmurla birlikte özellikle kuzey ve yüksek ilçelerde karla karışık yağmur bekleniyor. Vatandaşların akşam ve gece saatlerinde düşen sıcaklıklara karşı tedbirli olması öneriliyor.

