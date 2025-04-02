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İstanbul’da bugün hava nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu (2 - 6 Nisan 2025)

Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı geldi. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu nedir? İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 02.04.2025 09:33
  • Giriş: 02.04.2025 09:33
  • Güncelleme: 02.04.2025 09:35
İstanbul’da bugün hava nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu (2 - 6 Nisan 2025)
Foto: Depophotos

Nisan ayının ilk günlerinde İstanbul’da havalar değişkenliğini sürdürüyor. Yağmurla başlayan hafta, hafta sonuna doğru parçalı bulutlu ve daha ılıman bir havaya evriliyor. Peki, bugün İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte 2 Nisan Çarşamba gününden 6 Nisan Pazar gününe kadar İstanbul için 5 günlük güncel hava durumu tahmini:

2 NİSAN ÇARŞAMBA İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün İstanbul’da sağanak yağmur ve gök gürültüsü bekleniyor. Hava sıcaklığı en düşük 6°C, en yüksek ise 13°C olacak. Dışarı çıkacakların şemsiyelerini yanlarına almaları tavsiye edilir.

3 NİSAN PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU

Yağışlar devam ediyor. Hafif sağanak yağmur gün boyunca etkili olacak. Sıcaklıklar ise 6 ila 15 derece arasında seyredecek.

4 NİSAN CUMA İSTANBUL HAVA DURUMU

Haftanın en az yağışlı günü olarak öne çıkan cuma günü, parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Hissedilen sıcaklıkta artış yaşanacak. En düşük 5°C, en yüksek 16°C ölçülecek.

5 NİSAN CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

Hafta sonuna girişle birlikte yeniden yağışlar başlıyor. Cumartesi günü İstanbul’da sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 7 dereceye kadar düşerken, gündüz saatlerinde 15°C’ye kadar yükselecek.

6 NİSAN PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU

Haftanın kapanış günü olan pazar günü de yağmurlu geçecek. Baharın ılıman havası etkisini gösteriyor: En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık ise 17°C olacak.

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