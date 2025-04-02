İstanbul’da bugün hava nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu (2 - 6 Nisan 2025)

Nisan ayının ilk günlerinde İstanbul’da havalar değişkenliğini sürdürüyor. Yağmurla başlayan hafta, hafta sonuna doğru parçalı bulutlu ve daha ılıman bir havaya evriliyor. Peki, bugün İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte 2 Nisan Çarşamba gününden 6 Nisan Pazar gününe kadar İstanbul için 5 günlük güncel hava durumu tahmini:

2 NİSAN ÇARŞAMBA İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün İstanbul’da sağanak yağmur ve gök gürültüsü bekleniyor. Hava sıcaklığı en düşük 6°C, en yüksek ise 13°C olacak. Dışarı çıkacakların şemsiyelerini yanlarına almaları tavsiye edilir.

3 NİSAN PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU

Yağışlar devam ediyor. Hafif sağanak yağmur gün boyunca etkili olacak. Sıcaklıklar ise 6 ila 15 derece arasında seyredecek.

4 NİSAN CUMA İSTANBUL HAVA DURUMU

Haftanın en az yağışlı günü olarak öne çıkan cuma günü, parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Hissedilen sıcaklıkta artış yaşanacak. En düşük 5°C, en yüksek 16°C ölçülecek.

5 NİSAN CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

Hafta sonuna girişle birlikte yeniden yağışlar başlıyor. Cumartesi günü İstanbul’da sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 7 dereceye kadar düşerken, gündüz saatlerinde 15°C’ye kadar yükselecek.

6 NİSAN PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU

Haftanın kapanış günü olan pazar günü de yağmurlu geçecek. Baharın ılıman havası etkisini gösteriyor: En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık ise 17°C olacak.