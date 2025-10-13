İstanbul’da bugün hava nasıl? İşte 5 günlük hava durumu (13–17 Ekim)

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren şehir genelinde bulutlar gökyüzünü kapladı. Haftaya serin başlayan megakentte, hava sıcaklıkları gün içinde 19 dereceye kadar yükselecek. Meteoroloji uzmanları, hafta ortasında yağışların etkili olacağını, hafta sonuna doğru ise gökyüzünün yeniden açacağını belirtiyor. Peki, İstanbul’da bu hafta hangi gün yağmur yağacak, sıcaklıklar nasıl değişecek? Detaylar şöyle:
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?
İstanbul’da sıcaklıklar 18–20°C bandında. Hafta ortasında yağış geçişleri, hafta sonuna yaklaşırken parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Pazartesi ve salı günleri parçalı/çok bulutlu, çarşamba ve perşembe günleri yağış bekleniyor. Cuma günü hava tekrar parçalı bulutlu. En düşük sıcaklıklar 12–14°C, en yüksekler 18–20°C aralığında.
GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU
|Tarih
|Hadise
|En düşük (°C)
|En yüksek (°C)
|Not
|13 Ekim Pazartesi
|Parçalı bulutlu
|14
|19
|Serin sabah; öğle saatlerinde kısa süreli güneş.
|14 Ekim Salı
|Çok bulutlu
|13
|20
|Yağış beklenmiyor; nem yüksek.
|15 Ekim Çarşamba
|Sağanak yağışlı
|12
|19
|Sabah–akşam yerel sağanaklar; trafikte dikkat.
|16 Ekim Perşembe
|Yağmurlu
|13
|18
|Sıcaklık 1–2° düşüyor; kuzeyli rüzgâr hafif.
|17 Ekim Cuma
|Parçalı bulutlu
|12
|20
|Yağış kesiliyor; açık hava planları için uygun.