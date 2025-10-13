Giriş / Abone Ol
İstanbul’da bugün hava nasıl? İşte 5 günlük hava durumu (13–17 Ekim)

İstanbul’da bugün hava nasıl? İstanbul bugün yağmurlu mu? İstanbul'da yağmur ne zaman başlıyor? 13 - 18 Ekim 2025 İstanbul 5 günlük hava durumu ve detaylar haberimizde.

  • 13.10.2025 09:41
Foto: Depophotos

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren şehir genelinde bulutlar gökyüzünü kapladı. Haftaya serin başlayan megakentte, hava sıcaklıkları gün içinde 19 dereceye kadar yükselecek. Meteoroloji uzmanları, hafta ortasında yağışların etkili olacağını, hafta sonuna doğru ise gökyüzünün yeniden açacağını belirtiyor. Peki, İstanbul’da bu hafta hangi gün yağmur yağacak, sıcaklıklar nasıl değişecek? Detaylar şöyle:

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

İstanbul’da sıcaklıklar 18–20°C bandında. Hafta ortasında yağış geçişleri, hafta sonuna yaklaşırken parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Pazartesi ve salı günleri parçalı/çok bulutlu, çarşamba ve perşembe günleri yağış bekleniyor. Cuma günü hava tekrar parçalı bulutlu. En düşük sıcaklıklar 12–14°C, en yüksekler 18–20°C aralığında.

GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU

TarihHadiseEn düşük (°C)En yüksek (°C)Not
13 Ekim PazartesiParçalı bulutlu1419Serin sabah; öğle saatlerinde kısa süreli güneş.
14 Ekim SalıÇok bulutlu1320Yağış beklenmiyor; nem yüksek.
15 Ekim ÇarşambaSağanak yağışlı1219Sabah–akşam yerel sağanaklar; trafikte dikkat.
16 Ekim PerşembeYağmurlu1318Sıcaklık 1–2° düşüyor; kuzeyli rüzgâr hafif.
17 Ekim CumaParçalı bulutlu1220Yağış kesiliyor; açık hava planları için uygun.
Uyarı: Çarşamba ve perşembe günleri ani sağanak geçişlerine karşı şemsiye bulundurmanız önerilir. Sabah–gece aralığında hissedilen sıcaklıklar düşük olabilir; hafif katmanlı giyim tercih edin.
