İstanbul’da bugün hava nasıl? İşte 5 günlük hava durumu (13–17 Ekim)

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren şehir genelinde bulutlar gökyüzünü kapladı. Haftaya serin başlayan megakentte, hava sıcaklıkları gün içinde 19 dereceye kadar yükselecek. Meteoroloji uzmanları, hafta ortasında yağışların etkili olacağını, hafta sonuna doğru ise gökyüzünün yeniden açacağını belirtiyor. Peki, İstanbul’da bu hafta hangi gün yağmur yağacak, sıcaklıklar nasıl değişecek? Detaylar şöyle:

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

İstanbul’da sıcaklıklar 18–20°C bandında. Hafta ortasında yağış geçişleri, hafta sonuna yaklaşırken parçalı bulutlu hava bekleniyor.