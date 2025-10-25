İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? Yağmur ne kadar sürecek? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu (25–29 Ekim 2025)

İstanbul’da hafta sonu planı yapacaklar için en kritik soru: yağmur gün boyu sürecek mi, akşam saatleri nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) saatlik ve 5 günlük tahminlere göre 25 Ekim Cumartesi sabahından itibaren yağış etkili oluyor; akşam saatlerinde ise bulutluluk artarken yağış zayıflıyor.

BUGÜN: 25 EKİM CUMARTESİ – SAATLİK İSTANBUL HAVA DURUMU

Saat Aralığı Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) 09.00 – 12.00 Yağmur 19 12.00 – 15.00 Yağmur 20 15.00 – 18.00 Yağmur 18 18.00 – 21.00 Çok Bulutlu 17 21.00 – 24.00 Parçalı Bulutlu 16

Yağışlar 09.00–18.00 aralığında aralıklı/yer yer etkili. 18.00’den sonra yağış zayıflıyor; akşam çok bulutlu, gece ise parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (MGM)

Tarih Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 25 Ekim Cumartesi Yağmur 16 20 26 Ekim Pazar Parçalı Çok Bulutlu 15 22 27 Ekim Pazartesi Yağmur 19 24 28 Ekim Salı Yağmur 14 21 29 Ekim Çarşamba Yağmur 12 17

5 Günlük Trende Kısa Bakış

Pazar (26 Ekim): Yağış ara veriyor; parçalı/çok bulutlu gökyüzü ve 22°C civarı en yüksek sıcaklık.

Pazartesi–Çarşamba (27–29 Ekim): Yağmur yeniden dönüyor; sıcaklıklar kademeli olarak 24°C’den 17°C’ye geriliyor.

BUGÜN İSTANBUL’DA YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK?

MGM saatlik tabloya göre yağış, sabah 09.00’dan akşam 18.00’e kadar aralıklarla etkili. Akşam ilk saatlerde (18.00–21.00) çok bulutlu, geceye doğru (21.00–24.00) parçalı bulutlu bir görünüm öne çıkıyor.