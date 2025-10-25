Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? Yağmur ne kadar sürecek? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu (25–29 Ekim 2025)

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olacak yağmur gün boyu sürecek mi? Akşam hava açacak mı, hafta sonu planları iptal mi olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşerken, Pazartesi yeniden sağanak bekleniyor. İşte 25–29 Ekim 2025 İstanbul hava durumu, saatlik yağış tahminleri ve 5 günlük sıcaklık raporu…

BirBilgi
  • 25.10.2025 10:43
  • Giriş: 25.10.2025 10:43
  • Güncelleme: 25.10.2025 10:43
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? Yağmur ne kadar sürecek? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu (25–29 Ekim 2025)
Foto: Depophotos

İstanbul’da hafta sonu planı yapacaklar için en kritik soru: yağmur gün boyu sürecek mi, akşam saatleri nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) saatlik ve 5 günlük tahminlere göre 25 Ekim Cumartesi sabahından itibaren yağış etkili oluyor; akşam saatlerinde ise bulutluluk artarken yağış zayıflıyor.

BUGÜN: 25 EKİM CUMARTESİ – SAATLİK İSTANBUL HAVA DURUMU

Saat AralığıBeklenen HadiseSıcaklık (°C)
09.00 – 12.00Yağmur19
12.00 – 15.00Yağmur20
15.00 – 18.00Yağmur18
18.00 – 21.00Çok Bulutlu17
21.00 – 24.00Parçalı Bulutlu16
Yağışlar 09.00–18.00 aralığında aralıklı/yer yer etkili. 18.00’den sonra yağış zayıflıyor; akşam çok bulutlu, gece ise parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (MGM)

TarihHadiseEn Düşük (°C)En Yüksek (°C)
25 Ekim CumartesiYağmur1620
26 Ekim PazarParçalı Çok Bulutlu1522
27 Ekim PazartesiYağmur1924
28 Ekim SalıYağmur1421
29 Ekim ÇarşambaYağmur1217

5 Günlük Trende Kısa Bakış

  • Pazar (26 Ekim): Yağış ara veriyor; parçalı/çok bulutlu gökyüzü ve 22°C civarı en yüksek sıcaklık.
  • Pazartesi–Çarşamba (27–29 Ekim): Yağmur yeniden dönüyor; sıcaklıklar kademeli olarak 24°C’den 17°C’ye geriliyor.

BUGÜN İSTANBUL’DA YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK?

MGM saatlik tabloya göre yağış, sabah 09.00’dan akşam 18.00’e kadar aralıklarla etkili. Akşam ilk saatlerde (18.00–21.00) çok bulutlu, geceye doğru (21.00–24.00) parçalı bulutlu bir görünüm öne çıkıyor.

BirGün'e Abone Ol