İstanbul’da çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebek öldü

İstanbul'da çöp konteyneri içinde bulunan yeni doğmuş bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi’nde sabah saatlerinde vatandaşlar, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş bir bebek buldu.

Vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulunduktan sonra bebeği hastaneye götürdü.

Bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak bebeği bırakan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.