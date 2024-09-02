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İstanbul’da çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebek öldü

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Yeşilkent Mahallesi’nde sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin içerisinde bulunan yeni doğmuş bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 02.09.2024 14:11
  • Giriş: 02.09.2024 14:11
  • Güncelleme: 02.09.2024 14:16
Kaynak: İHA
İstanbul’da çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebek öldü
Fotoğraf: İHA

İstanbul'da çöp konteyneri içinde bulunan yeni doğmuş bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi’nde sabah saatlerinde vatandaşlar, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş bir bebek buldu.

Vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulunduktan sonra bebeği hastaneye götürdü.

Bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak bebeği bırakan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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