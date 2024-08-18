İstanbul’da değnekçilik yapan şahıs denetimde yakayı ele verdi

İstanbul’da yapılan denetimlerde değnekçi yakalanırken, üzere toplam 395 adet sürücüye toplam 1 milyon 17 bin 425 TL cezai işlem uygulandı. 29 araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 17.08.2024- 18.08.2024 tarihlerinde Kartal ve Beşiktaş ilçelerinde trafik denetimlerinde trafik denetimleri ve korsan otoparkçılık yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, Araçlarını park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti talep eden bir şahıs tespit edildi.

O.M. isimli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahıs hakkında “Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek” suçundan hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan gerçekleştirilen denetimlerde; 129 adet yüksek sesle müzik dinlemek, 98 adet bisiklet, motorlu bisiklet veya motosikleti yaya yolunda sürmek, 65 adet abart egzoz, 45 adet araçlar üzerinde yapılan değişikliği bildirmemek, 37 adet saygısızca araç kullanmak, 9 adet drift, 8 adet yasak park, 3 adet taşıt yoluna trafiği güçleştirecek şekilde bir şey koymak, bırakmak, dökmek vb. hareketlerde bulunmak, 1 şahsa yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları maddelerinden olmak üzere toplam 395 adet sürücüye 1 milyon 17 bin 425 TL cezai işlem uygulandı. 29 araç trafikten men edildi.