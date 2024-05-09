İstanbul’da dikey mimari ısrarı devam ediyor: Kalyon'un 19 katlı projesine onay verildi

AKP'ye yakınlığıyla tanınan Orhan Cemal Kalyoncu’nun ailesine ait Kozyatağı İnşaat Proje Yatırımları Anonim Şirketi’nin Ataşehir'de E-5 otoyolunun yanında kalan alanda yapmak istediği 19 katlı projeye Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı tarafından onay verildi.

Kamudan aldığı ihalelerle sık sık gündeme gelen ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Orhan Cemal Kalyoncu ve ailesinin sahibi olduğu şirketin yapmak istediği 19 katlı projeye onay verildi.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, içerisinde alışveriş merkezi ve Türkiye çapında hizmet veren zincir market bulunan projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onay çıktı.

Bu onayla birlikte Kalyoncular, 462 bin 796 metrekarelik alanda site yapımına başlayacak.

1427 KONUT OLACAK

Alanda “Kozyatağı Karma Toplu Konut Projesi” kapsamında yapılacak olan 10 blok da 19 katlı olacak. 9 milyar 857 milyon TL harcanacak projeyle birlikte 78 metre uzunluğundaki gökdelenlerde 1427 konut olacak.

Ayrıca 385 ticari alan da inşa edilecek. İnşaat aşamasında 1600 personelin çalışması beklenen projenin 2027’de tamamlanması bekleniyor.

Proje aynı zamanda Ataşehir Meyve Sebze Hali’nin de hemen yanında bulunuyor. Halin Tuzla’ya taşınacak olması da bölgedeki yapılaşmanın artacağına bir işaret olmasını akıllara getiriyor.