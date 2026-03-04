Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul’da dolunay seyirlik manzara oluşturdu

İstanbul’da görülen dolunay, kentte seyirlik görüntüler oluşturdu.

Yurt
  • 04.03.2026 23:33
  • Giriş: 04.03.2026 23:33
  • Güncelleme: 04.03.2026 23:36
Kaynak: DHA
İstanbul’da dolunay seyirlik manzara oluşturdu

İstanbul’da akşam saatlerinde gökyüzünde yükselen tam dolunay, tam parlaklığına ulaştı. Özellikle sahil kesimleri ve yüksek noktalardan izlenen dolunay, kent siluetiyle birlikte seyirlik manzaralar ortaya çıkardı.

Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyülerken, İstanbul’un simgeleriyle birlikte görüntülenen ay dikkat çekti. Boğaz hattı ve tarihi yarımada üzerinde yükselen dolunay, gece boyunca izleyenlere görsel şölen sundu.

BirGün'e Abone Ol