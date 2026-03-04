İstanbul’da dolunay seyirlik manzara oluşturdu
İstanbul’da görülen dolunay, kentte seyirlik görüntüler oluşturdu.
Kaynak: DHA
İstanbul’da akşam saatlerinde gökyüzünde yükselen tam dolunay, tam parlaklığına ulaştı. Özellikle sahil kesimleri ve yüksek noktalardan izlenen dolunay, kent siluetiyle birlikte seyirlik manzaralar ortaya çıkardı.
Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyülerken, İstanbul’un simgeleriyle birlikte görüntülenen ay dikkat çekti. Boğaz hattı ve tarihi yarımada üzerinde yükselen dolunay, gece boyunca izleyenlere görsel şölen sundu.