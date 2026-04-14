İstanbul’da "Düşler Zamanı: Japonya" sergisi

Deniz Burak BAYRAK

Dijital sergiler artık içinde dolaşılan, deneyime dönüşen alanlar oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Dijital Deneyim Merkezi (DDM)’nde açılan ‘Düşler Zamanı: Japonya’ sergisi de bu dönüşümün güncel bir örneği. Klasik bir sergi rotası bekleyenlere öncelikle söyleyelim ki burada i izleme mesafesi diye bir şey yok. Mesafe ortadan kalkmış, izleyiciyle iş arasında boşluk yerine bolca temas var.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın’ın açılışta söylediği şu sözler, serginin niyetini net biçimde özetliyor: "Sergi, ziyaretçilerini yalnızca izlemeye değil, aynı zamanda deneyimlemeye davet eden, duyulara hitap eden benzersiz bir deneyim sunuyor. Her bölüm, Japon kültürünü ve estetik mirasını araştırmaya, keşfetmeye ve deneyimlemeye yönlendiriyor. Sergi, yaz sonuna kadar devam edecek ve farklı yaş ile ilgi gruplarına hitap etmeyi sürdürecek. Bu sergi, DDM’nin vizyonunu, teknolojiyi sanatla bütünleştirerek kültürel deneyimi dönüştürme misyonunu bir kez daha ortaya koyuyor ve ziyaretçilere unutulmaz bir Japon sanat yolculuğu yaşatıyor."

Benzer bir çerçeveyi İBB Kültür AŞ Müzeler Müdürü Reha Öztunalı da çiziyor: "Açıldığı ilk haftada gösterilen yoğun ilgi, serginin İstanbul’da yaratacağı etkiyi şimdiden ortaya koyuyor. Serginin aynı ivme ile devam ederek hem takdir toplamasını hem de İstanbulluların ilgisini çekmesini umut ediyoruz."

HIZA KARŞI ETKİLİ DİRENÇ

Sergi, daha ilk bölüm olan Dijital Oda’da tonunu belirliyor. Yōkai anlatılarından Wamon desenlerine uzanan içerik, öğretici bir çerçeve kurmaktan çok, bir tür hazırlık alanı işlevi görüyor. Ekranlar, sensörler, yüzeyler… Hepsi ziyaretçiyi bir sonraki aşamaya taşıyan eşikler gibi. Oyunlaştırılmış yapı özellikle dikkat çekici; bu oyunlar Japon estetiğinin katmanlı yapısını sezdiren bir araç.

Asıl kırılma, Sanal Gerçeklik Odası’nda yaşanıyor. ‘Yüzen Dünya’ fikri burada bedensel bir deneyime dönüştürülmüş. Ukiyo-e’nin geçicilik fikri, dijital yüzeylerde gezinirken fark edilir hâle geliyor; imgeler sabit değil, anlamlar da öyle. Serginin önerdiği disiplin; yavaşlamak, odaklanmak, azla çoğu hissetmek. Bu öneri, günümüzün hız takıntılı izleme alışkanlıklarına karşı küçük ama etkili bir direnç gibi anlaşılıyor.

KUSURU YÜCELTEN YAKLAŞIM

Sürükleyici Deneyim Odası ise serginin en güçlü bölümü. Yaklaşık yarım saat süren bu akışta anlatı lineerlikten uzak; daha çok bir atmosferler dizisi. 17’nci yüzyıldan 19’uncu yüzyıla uzanan Ukiyo-e ustalarının işleri, devasa projeksiyonlarla mekâna yayılıyor. Bir an kiraz çiçeklerinin geçici güzelliğiyle karşı karşıyasınız, hemen ardından bir dalga yükseliyor. Büyük Dalga neredeyse fiziksel bir tehdit gibi çevreyi sarıyor. Müziğin de burada kurucu bir rolü var: Claude Debussy’nin ‘La Mer’i ile Japon davullarının ritmi arasında kurulan geçişler, görsel anlatıyı taşıyan bir omurga oluşturuyor. Geyşalar, samuraylar ve ruhlar tanıdık imgeler ama temsil olarak somutlaşmıyorlar; bir akışın parçası olarak varlar.

Artırılmış Gerçeklik Odası’ndaki Bonsai Garden ise daha sakin bir durak. Burada sergi, tempoyu bilinçli olarak düşürüyor. Su yüzeyleri, taşlar ve bonsai ağaçlarıyla kurulan minimal evren, Japon bahçe estetiğinin dijital bir yorumu. Özellikle zaman kavramının küçültülmüş formlar üzerinden anlatılması dikkat çekici. Dijital koridorda karşılaşılan Wabi-Sabi teması, serginin kavramsal omurgasını daha açık hâle getiriyor. Kusurlu olanın, eksik olanın estetiği diyelim. Bu fikir, serginin genelindeki pürüzsüz dijital yüzeylerle ilginç bir gerilim kuruyor. Bizce serginin en güçlü yanı burada: Teknolojinin kusursuzluğu ile Japon estetiğinin kusuru yücelten yaklaşımı arasında gidip gelen bir denge bu.

Sonuçta ortaya çıkan şey bir ‘Japonya temsili’nden çok, Japon estetiğiyle kurulmuş bir temas hâli. Yer yer yüzeysel, yer yer fazlasıyla etkileyici.