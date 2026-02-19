İstanbul’da en çok tüketilen meyve ve sebze belli oldu

İstanbullular ocak ayında meyve olarak en çok mandalina, sebze olarak ise domates tüketti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı. Bu kapsamda, Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde ocak ayında, 29 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 75 çeşit ürün satıldı.

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 28 meyve ve 45 sebze olmak üzere toplam 73 çeşit ürün alıcı buldu. Bayrampaşa'daki hale ocak ayında 55 bin 970 ton meyve ve 88 bin 885 ton sebze olmak üzere toplam 144 bin 855 ton ürün getirildi.

Ataşehir'deki hale ise 21 bin 483 tonu meyve, 28 bin 122 tonu sebze olmak üzere toplam 49 bin 605 ton ürün nakledildi. İki hale geçen ay 77 bin 453 ton meyve ve 117 bin 7 ton sebze olmak üzere toplamda 194 bin 460 ton ürün getirildiği belirlendi.

MEYVELERDE MANDALİNA, SEBZELERDE DOMATES BAŞI ÇEKTİ

Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların bu ayda tercih ettiği meyveler arasında mandalina, sebzelerde ise domates başı çekti.

Bayrampaşa Hali'ne getirilen meyvelerden 13 bin 280 tonunu mandalina, 14 bin 263 tonunu da domates oluşturdu. Diğer hale ise 4 bin 908 ton mandalina, 4 bin 762 ton domates getirildi. Böylelikle her iki hale toplam 18 bin 188 ton mandalina, 19 bin 25 ton domates ulaştırıldı.

Mandalinayı 17 bin 340 tonla portakal, 11 bin 767 tonla muz, 9 bin 484 tonla elma, 6 bin 456 tonla limon, 3 bin 65 tonla nar, 3 bin 13 tonla armut, 1578 tonla Trabzon hurması, 1392 tonla çilek, 665 tonla kivi takip etti.

Domatesi ise 15 bin 17 tonla patates, 9 bin 453 tonla havuç, 8 bin 418 tonla biber, 7 bin 284 tonla salatalık, 7 bin 38 tonla beyaz lahana, 6 bin 784 tonla kuru soğan, 5 bin 463 tonla karnabahar, 4 bin 102 tonla turp ve 3 bin 927 tonla ıspanak izledi.

Hallere en fazla getirilen meyve olarak mandalinanın kilogram fiyatı ortalama 29,38 lira, portakal 30 lira, muz 62,35 lira, elma 71,36 lira, limon 57,81 lira, nar 63,13 lira, armut 64,69 lira, Trabzon hurması 70 lira, çilek 180 lira ve kivi ise 106,25 liraya alıcı buldu.

Sebze olarak en çok tüketilen domates ortalama 83,06 lira, patates 17,81 lira, havuç 12,72 lira, biber 60,55 lira, salatalık 73,91 lira, beyaz lahana 12,50 lira, kuru soğan 12 lira, karnabahar 21,88 lira, turp 13,75 lira ve ıspanak ise 26,88 liradan satıldı.

HALLERDE OCAK AYINDA SATILAN EN PAHALI ÜRÜN 252,19 LİRA İLE KESTANE OLDU

Meyve ve sebze hallerinde ocak ayında satılan en pahalı ürün 252,19 lira ile kestane oldu.

Kestaneyi 208,44 lira ile dut, 180 lirayla çilek, 151,56 lirayla kuru sarımsak, 144,69 lirayla taze fasulye, 125,31 lirayla mantar, 115,63 lirayla ayva, 107,81 lirayla ananas, 106,25 lirayla kivi, 98,44 lirayla taze soğan takip etti.