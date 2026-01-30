İstanbul’da fırtına bina cephesini uçurdu, araçlar ve iş yerleri zarar gördü

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın dış cephesi uçtu. Binadan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine devrildi. Ataşehir'de ise devrilen ağaç park halindeki otomobilin ve iş yerinin üzerine düştü. Olaylarda yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekipler temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi Bestekar Sokak'taki 15 katlı binanın dış cephesi uçtu. Binadan kopan parçalar savrularak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri kopan parçaları sokaktan kaldırdı. Olay nedeniyle park halindeki otomobilde ise hasar oluştu.

İŞ YERİNDE HASAR

Fırtına nedeniyle Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde ise saat 21.30 sıralarında devrilen ağaç park halindeki otomobilin ve iş yerinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırdı. Ağacın caddeden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Ağacın devrildiği iş yerinde ise hasar meydana geldi.

İhbar üzerine adreslere gelen ekipler olaylarda yaralanan kimsenin olmadığını belirledi.