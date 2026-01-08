İstanbul’da fırtına etkisi: Tüm vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm seferlerin elverişsiz hava koşulları sebebiyle ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı duyuruldu.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün ve önümüzdeki haftaya ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre kent genelinde bugün lodos ve fırtına etkili olacak, yer yer kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.

Rüzgârın hızı yer yer 50 ila 85 kilometreye ulaşacak.

Gün içinde sıcaklık 16–17 derece civarında seyredecek.

Akşam saatlerinden itibaren yağışın yer yer gök gürültülü sağanağa dönmesi, sıcaklıkların ise hızla düşerek 8–10 dereceye gerilemesi bekleniyor.