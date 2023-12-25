İstanbul’da gece kulübüne silahlı saldırı

İstanbul Başakşehir’de bir gece kulübüne, motosikletli saldırganlar tarafından ateş açıldı. Uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Güncel 25.12.2023 11:12 Giriş: 25.12.2023 11:12

Güncelleme: 25.12.2023 11:18 Kaynak: DHA

A- A A+

Fotoğraf: DHA

İstanbul Başakşehir’de bir gece kulübüne uzun namlulu silahla ateş açıldı. Olay, saat 20.00 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübünün önüne gelen motosikletli 2 şüpheliden biri, uzun namlulu silahla ateş etti. Kurşunlar tabelalara isabet ederken, şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 12 adet boş kovan buldu. İncelemenin ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Gece kulübüne geçtiğimiz günlerde de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.