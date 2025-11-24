İstanbul’da gökyüzünde beliren ışık merak yarattı: Sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'da gece yarısı gökyüzünde beliren tanımlanamayan bir ışık, yurttaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Gökyüzünde hareket eden parlak cismin bir süre sonra kaybolduğu görüldü.

Olay, gece saatlerinde İstanbul genelinde birçok ilçede gözlendi. Gökyüzünde aniden beliren parlak bir ışığın hareket ederek kısa süre sonra kaybolduğu anlar, yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, heyecana yol açtı.

Meteor ya da göktaşı olabileceği yönünde yorum yapan yurttaşlar, yaşanan olayın ne olduğuna dair merak içinde kaldı.

Görüntülerin meteor mu yoksa başka bir gök olayı mı olduğuna yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.