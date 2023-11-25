İstanbul’da gözaltına alınan İranlı aktris Asadollahi serbest bırakıldı

İstanbul’da darbedilince başvurduğu polis tarafından sınır dışı edilmek üzere GGM’ye gönderilen İranlı aktris Shailin Asadollahi, serbest bırakıldı. Asadollahi, ‘sınır dışı’ kararının hala sürdüğünü belirtti.

İstanbul’da darbedilince başvurduğu polis tarafından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilen İranlı aktris Shailin Asadollahi, kamuoyunun gösterdiği tepkinin ardından serbest kaldı.

Sosyal medya hesabından serbest kaldığını duyuran Asadollahi, “Sınır dışı kararım hâlâ sürüyor ancak GGM’den serbest bırakıldım. Burada en büyük pay Türkiye’deki kadın hareketi ve basının etkisiydi. Çok teşekkür ederim. Kadın, yaşam, özgürlük…” dedi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Asadollahi, aynı zamanda Farsça-Türkçe tercümanlık yapıyor. Ankara Film Festivali'nde ve İstanbul Sinematek’te düzenlenen etkinliklerde birçok sinemacının tercümanlığını üstlendi.

Asadollahi, paylaştığı kısa videoda daha önce tartıştığı birinin, kendisinden şikâyetçi olduğu için gözaltına alındığını söylemişti. Oyuncu, Türkiye'de bir yandan eğitimine devam ettiğini ve gözaltına alındığı için çok üzgün olduğunu belirtmişti.

Konuyla ilgili bianet’e konuşan İranlı yönetmen, senarist, oyuncu ve yazar Mania Akbari, oyuncunun İran’da tutuklanmamak için Türkiye’ye geldiğini ve şimdi de İran’a sınır dışı edilme tehlikesi olduğunu ifade etmişti.

Akbari, “Yardımınıza çok ihtiyacımız var, lütfen Shailin’e yardım edin” demişti.