İstanbul’da gözaltına alınan SOL Parti üyeleri adli kontrolle serbest

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyondan sonra başlayan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan SOL Parti üyeleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dün İstanbul’da ve İzmir’de çok sayıda eve sabah baskınları düzenlenmiş, demokratik protestolara katılan yurttaşlar, 2911 sayılı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”na muhalefet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Aralarında SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen’in olduğu 5 SOL Partili de İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Demirdöğen dün sorgusunun ardından serbest kalırken diğer 4 SOL Parti üyesi geceyi nezarette geçirdi.

SOL Parti kaynaklarından öğrenilen bilgilere göre, gözaltında bulunan 4 SOL Parti üyesi bu sabah mahkemeye çıkarılmadan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan İzmir’de, SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Barış İnce ve bir parti üyesi ise halen gözaltında. Barış İnce'nin eşi Sevil İnce dün serbest kalmıştı.