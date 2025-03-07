İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (9-10 Mart 2025)

İstanbul'da yaşayanlar ve hafta sonu için plan yapmayı düşünenler 8 Mart Cumartesi ve 9 Mart Pazar günlerinde havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Meteoroloji tahminlerine göre, hafta sonu İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 14-15°C civarında, gece ise 5°C seviyelerinde seyredecek.

Peki, İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur bekleniyor mu? Dışarı çıkacaklar için öneriler neler? Detaylar şöyle:

8 MART 2025 CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

Hava durumu: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu Gündüz sıcaklığı: 15°C

15°C Gece sıcaklığı: 5°C

5°C Yağış ihtimali: Düşük

Cumartesi günü İstanbul’da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 15 dereceye kadar yükselecek. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağı için dışarı çıkacakların buna göre giyinmesi önerilir.

9 MART 2025 PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU

Hava durumu: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu Gündüz sıcaklığı: 14°C

14°C Gece sıcaklığı: 5°C

5°C Yağış ihtimali: Düşük

Pazar günü de hava Cumartesi’ye benzer olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 14 derece seviyelerinde olacak. Akşam ve gece sıcaklık düşeceği için dışarıda vakit geçireceklerin hafif mont veya kazak giymesi önerilir.

HAFTA SONU İSTANBUL’DA YAĞMUR VAR MI?

Hafta sonu İstanbul’da yağmur beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

HAFTA SONU RÜZGARLI MI OLACAK?

Meteorolojik verilere göre hafif esintili bir hava bekleniyor, ancak şiddetli rüzgar veya fırtına tahmini yok.

İSTANBUL'DA DIŞARI ÇIKMAK İÇİN UYGUN BİR HAFTA SONU MU?

Hafta sonu İstanbul’da hava genellikle açık ve serin olacak, bu yüzden yürüyüş, piknik veya sahil gezisi gibi açık hava aktiviteleri için ideal bir hava durumu bekleniyor.

HAFTA SONU KIYAFET TERCİHİ NASIL OLMALI?

Gündüz saatlerinde hafif mont veya ince bir kazak yeterli olurken, akşam saatlerinde sıcaklık düştüğünde kalın giysiler giymek daha iyi olabilir.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU İÇİN ÖNERİLER

Sahil yürüyüşü yapabilirsiniz: Bebek, Caddebostan veya Florya sahilinde yürüyüş için ideal bir hava olacak.

Bebek, Caddebostan veya Florya sahilinde yürüyüş için ideal bir hava olacak. Dış mekanda kahve keyfi yapabilirsiniz: Parçalı bulutlu ama yağmursuz bir hava, açık hava mekanlarında vakit geçirmek için uygun.

Parçalı bulutlu ama yağmursuz bir hava, açık hava mekanlarında vakit geçirmek için uygun. Piknik yapabilirsiniz: Belgrad Ormanı ve Emirgan Korusu gibi yerlerde doğa ile iç içe vakit geçirebilirsiniz.

Belgrad Ormanı ve Emirgan Korusu gibi yerlerde doğa ile iç içe vakit geçirebilirsiniz. Mont veya kazak giymeyi unutmayın: Sabah ve akşam serinlik hissedileceği için yanınızda ekstra bir kıyafet bulundurmanız iyi olur.

İstanbul’da hafta sonu hava ılıman, yağışsız ve parçalı bulutlu olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir hava durumu beklenirken, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı tedbirli olmakta fayda var.