İstanbul’da hafta sonu hava nasıl olacak? 4-5 Ekim 2025 İstanbul Hava Durumu

İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi hafta sonunu dışarıda geçirmek için plan yaparken, en çok merak edilen konu hava koşulları oluyor. İstanbul’da 4-5 Ekim 2025 hava durumu nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanan detaylı tahminler…

4 EKİM 2025 CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi günü İstanbul’da yağış bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 18 derece, en yüksek sıcaklığı ise 22 derece olacak. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olanların yağmur ihtimalini göz önünde bulundurması gerekiyor.

5 EKİM 2025 PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar günü de yağışlı bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 15 derece, en yüksek sıcaklık ise 22 derece olarak ölçülecek. Hafta sonunun ikinci günü daha serin geçeceği için özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklığa dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.

HAFTA SONU İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

İstanbul’da hafta sonu yağmur var mı? Evet, hem cumartesi hem pazar yağışlı.

İstanbul’da sıcaklıklar düşecek mi? Cumartesi 18 dereceye kadar düşerken, pazar günü 15 dereceye iniyor.

İstanbul’da en yüksek sıcaklık kaç derece olacak? Her iki günde de 22 derece ölçülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbulluların hafta sonu planlarını yaparken yağış ihtimalini göz ardı etmemeleri öneriliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU İLE İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER

4 Ekim 2025 İstanbul hava durumu nasıl olacak? Yağmurlu, 18-22 derece.

5 Ekim 2025 İstanbul hava durumu nasıl olacak? Yağmurlu, 15-22 derece.

İstanbul hafta sonu yağışlı mı? Evet, iki gün boyunca yağmur bekleniyor.

İstanbul’da hava kaç derece olacak? Cumartesi 18-22, pazar 15-22 derece.

İstanbul’da hafta sonu dışarı çıkılır mı? Yağışa hazırlıklı olmak şartıyla evet.

İstanbul hava durumu 4-5 Ekim 2025 tahminlerine göre hafta sonu yağışlı geçecek. Cumartesi günü 18-22 derece arasında seyreden sıcaklıklar, pazar günü 15-22 derece arasında olacak. Hafta sonu plan yapacak olanların yanlarına şemsiye almayı unutmamaları tavsiye ediliyor.