İstanbul’da hafta sonu havalar nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonuna ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul’da hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağı, zaman zaman sağanak yağış geçişlerinin görülebileceği bildirildi. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ifade edildi.

AKOM’un verilerine göre cumartesi günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece olacak.

Öğle saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Akşam 11 derece, gece ise 8 derece ölçülmesi bekleniyor.

Pazar günü ise sabah saatlerinde yağmur bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 4, en yüksek sıcaklığı ise 7 derece olacak.

AKOM’un haftalık tahminine göre hafta başında sıcaklıklar 9–12 derece aralığında seyredecek, salı ve çarşamba günleri sağanak yağış etkili olacak.