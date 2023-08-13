İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 firari yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olan 33 hükümlü yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik 7 Ağustos ve 12 Ağustos tarihleri arasında belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda aralarında Ferit D. 18 Yıl hırsızlık, Mert C.T. 17 yıl hırsızlık, Cengiz E. 16 Yıl 8 ay silahlı yağma, İsmail Ç. 14 Yıl cinsel istismar, Şakir Ş. 9 yıl 7 ay cinsel istismar, Hüsnü A. 8 Yıl 9 Ay yağma, Filit K. 8 Yıl 4 Ay birden fazla kişi tarafından birlikte yağma olmak üzere aranan toplam 33 hükümlü şahıs yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için yakalama yapılan bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.