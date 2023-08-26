İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara operasyon: 30 şahıs yakalandı

İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması amacıyla 70 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda toplam 30 kişi yakalandı.

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla, 25 Ağustos tarihinde önceden belirlenen 70 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda aralarında çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan 64 yıl 6 ay ceza alan Mehmet A., 1072 sayılı kanuna aykırılıktan 37 yıl ceza alan Fuat B., çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan 36 yıl 6 ay ceza alan Serdar G., kasten öldürme suçundan 20 yıl 10 ay ceza alan Mustafa E., hırsızlık suçundan 18 yıl 8 ay ceza alan Aslan Ö. isimli şahıslar olmak üzere aranan toplam 30 hükümlü şahıs yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için yakalama yapılan bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.