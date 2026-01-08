İstanbul’da hava sertleşiyor: AKOM'dan fırtına, sağanak ve kar alarmı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün ve önümüzdeki haftaya ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kent genelinde bugün lodos ve karayelden fırtına etkili olacak, yer yer kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.

SICAKLIKTA HIZLI DÜŞÜŞ

AKOM’un tahminlerine göre, bugün hava yağışlı ve rüzgârlı olacak. Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağmur etkili olurken, rüzgâr lodos ve karayelden fırtına şeklinde esecek. Rüzgârın hızı yer yer 50 ila 85 kilometreye ulaşacak.

Gün içinde sıcaklık 16–17 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinden itibaren yağışın yer yer gök gürültülü sağanağa dönmesi, sıcaklıkların ise hızla düşerek 8–10 dereceye gerilemesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

Haftalık tahminlere göre cuma günü İstanbul’da yağış beklenmezken hava parçalı ve az bulutlu olacak. Cumartesi günü fırtına ve kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak.

Pazar günü karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar beklenirken, pazartesi günü kent genelinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Salı günü aralıklı hafif kar geçişleri beklenirken, çarşamba günü yağışın etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

AKOM, fırtına, ani sıcaklık düşüşü ve beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbulluları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.