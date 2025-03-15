İstanbul’da hem denizde hem karada gidebilen motosiklet yaptı

İstanbul’da 24 yaşındaki motosiklet tamircisi Mustafa İrfanoğlu kano ile motosikleti birleştirerek "Motokano" yaptı. Trafikte sürücülerin şaşkın bakışları arasında ilerleyen İrfanoğlu’nun, Haliç gezintisi havadan görüntülendi.

Fatih Karagümrük’te motosiklet tamir atölyesi olan Mustafa İrfanoğlu 8 yaşından beri tamir işleriyle uğraşıyor. 24 yaşındaki genç tamirci Haliç’te gezdiği sırada kano ile spor yapanları görünce aklına ilginç bir fikir geldi. Kano ile motosikleti birleştirme düşünen genç, hemen işe koyuldu. Atölyesinde yaptığı 1 aylık çalışmayla kano ile motosikleti birleştirdi. Motosikletin bir çok aksamını değiştirerek deniz suyundan etkilenmemesini sağladı. 2 adet kano ve elektrikli bir deniz motoru kullanılan proje, ortalama yaklaşık 20 bin lirasına mal oldu. Motokano Haliç üzerinde seyrederken havadan çekilen görüntüler ilginç manzaralar oluşturdu. Trafikte motokanoyu gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Motosiklet kazalarında ölüm oranını azaltacak"

Motokano fikrini bulan Mustafa İrfanoğlu, "Bir gün sahilde oturturken kano ile Haliç’te ilerlediklerini gördüm. Bir onlara bir de motosikletime baktım, bu motor suda gider mi? diye bir düşündüm. Hemen ertesi gün nasıl yapacağım diye projeye başladım. Motosiklet hariç proje 15-20 bin Türk lirasına mal oluyor. Nasip olursa bu projeyi geliştirmek istiyorum. Ancak motosiklet veya başka bir araç olabilir tatbiki. Kanoları motosiklete bağlamadan önce tüm aksamını deniz suyu ile temas etmeyecek şekilde dizayn ettik. Bazı parçalarını da deniz suyu ile temas etse bile zarar gelmeyecek şekilde kapattım. Proje ile ilgili hem yayalar hem de araçlar trafikte çok ilgi gösteriyor. Kendileri için de yapılmasını talep edenler oluyor. Aynı zamanda bu projem motosiklet kazalarında ölüm oranını da azaltacak. Yan kısımlarından ekstra koruma sağlıyor" dedi.