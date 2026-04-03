İstanbul’da ilk 3 ayın bilançosu: 873 gözaltı, 457 tutuklama

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu yılın ilk 3 ayında suç örgütleriyle bağlantılı 1386 sosyal medya hesabı kapatıldı. 37 çete çökertildi, 873 şahıs yakalandı, bunlardan 457’si tutuklandı, 284 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kurşunlama olayları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 oranında düştü" dedi.

Vali Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) gerçekleştirilen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, kentin mart ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı.

Gül, "Bakanlığımızın öncülüğünde İstanbul'umuzda taviz vermeden yürüttüğümüz bir mücadele var. Bu yılın ilk 3 ayına baktığımızda operasyon sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttı. 1446 şahıs yakalandı, 336 şahıs tutuklandı, 238 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı" diye konuştu.

Gül, kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayılarının yüzde 3 azaldığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Öte yandan, mal varlığına karşı işlenen kapkaç, yankesicilik, oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık gibi suçların dahil olduğu tabloda olay sayılarının yüzde 13 azaldığına şahit oluyoruz. Bu düşüşün birkaç temel sebebi var. Araç sayımız, polis ve jandarma personelimizin artması, teknolojinin, kameraların ve istihbaratın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanmamız buna en önemli etken. En önemlisi de aranan şahısları titizlikle takip ediyoruz. Sokaklarımızı potansiyel tehditlerden temizleyerek yeni olayların önüne geçiyoruz. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum, 'Suç işledim, yanıma kar kaldı' denilebilecek bir durum kesinlikle yok. İnşallah hemşehrilerimizin desteğiyle, ihbar mekanizmalarının katkısıyla, güvenlik güçlerimizin gayretleriyle istatistik olarak görmediğimiz bu suçları tamamen ortadan kaldıracağız."

"KURŞUNLAMA OLAYLARI YÜZDE 59 ORANINDA DÜŞTÜ"

Gül, organize suç örgütleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Nerede olursa olsunlar, hangi kılıfa bürünürse bürünsünler peşlerini bırakmıyoruz. Bu anlayışla organize suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz operasyonlarda bu yılın ilk 3 ayında 37 çete çökertildi, 873 şahıs yakalandı, bunlardan 457’si tutuklandı, 284 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu örgütlerin en kırılgan olduğu nokta, finansal kaynakları. Geride bıraktığımız üç ayda bu yapıların 26 buçuk milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu, suç gelirlerine ağır darbeler vuruldu.

Propaganda ve eleman temini için kullandıkları sosyal medya hesaplarını tek tek tespit ediyoruz. Bu yılın ilk 3 ayında suç örgütleriyle bağlantılı 1386 sosyal medya hesabı kapatıldı. Peki, tüm bunların sokağa yansıması ne oldu? Kurşunlama olayları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 oranında düştü."

Gül, İstanbul'da bu yılın ilk 3 ayında illegal üretime ve haksız kazanca karşı 1081 operasyon yapıldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"1398 şahıs yakalandı, 60 şahıs tutuklandı, 577 milyon TL vergi kaybının önüne geçildi. 1 milyon litreye yakın kaçak akaryakıtın piyasaya sürülmesi engellendi. Mücadele ettiğimiz en önemli başlıklardan biri de uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Maalesef bu illet, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi, evlatlarımızı da hedef alıyor. Hedefimiz, tek bir gencimizi, vatandaşımızı zehir tacirlerine feda etmemek, bu bataklığa düşmesine izin vermemek. Öncelikle bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için gençlerimizi bu illetten uzak tutacak sportif, sanatsal ve sosyal birçok projeyi hayata geçirdik. Bu mücadelede en büyük yardımcılarımızdan olan annelerimize yönelik yürüttüğümüz En İyi Narkotik Polisi Anne Projemizle bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Okullarımızın çevresi bizim için kırmızı çizgi. Evlatlarımızın eğitim gördüğü yerlerin etrafında kafe, park, bahçelerde denetimlerimizi artırarak sürdürüyoruz."

"CEZALAR ÇOK CİDDİ MİKTARDA ARTTI"

Siber suçlar, 'terör propagandası', yasa dışı bahis, çocuk istismarı ve dolandırıcılık hakkında ise şunları söyledi:

"Hepimizin takip ettiği gibi, trafikte magandalık yapanlara, hız sınırlarını hiçe sayanlara, kırmızı ışık ihlali yapanlara, araçtan inip başkalarını rahatsız edenlere verilen cezalar çok ciddi miktarda arttı. Hem ekonomik anlamda hem ehliyete el koyma anlamında hem de aracı bağlama anlamında yaptırımlar artık daha caydırıcı. Yeni kanunun sahadaki olumlu etkilerinin tıpkı çakarlı araç konusunda olduğu gibi çok kısa zamanda görüleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.