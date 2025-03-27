İstanbul’da İmamoğlu protestoları: Binler yine sokakta

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan Saraçhane protestoları CHP lideri Özgür Özel’in açıklamasıyla birlikte 25 Mart akşamı sona ermişti.

İstanbul'da Saraçhane eylemlerinin son bulmasıyla birlikte yurttaşlar farklı bölgelerde kitlesel yürüyüş gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kadıköy halk yürüyüşü sekizinci gününde devam ediyor. Halk Serasker Caddesi'nden başladığı yürüyüste "Faşizme karşı omuz omuza, AKP mezara halk iktidara" sloganları eşliğinde yürüyor.

İstanbul’da İmamoğlu protestoları: Binler yine sokakta!

Kadıköy halkın Serasker Caddesi'nden başladığı yürüyüşte "Faşizme karşı omuz omuza, AKP mezara halk iktidara" sloganları atıldıhttps://t.co/psuFBQd77b pic.twitter.com/RI3RHtqnqS — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 27, 2025

Şişli Kurtuluş Son Durak’ta bir araya gelen kitle saray rejimini protesto etmek için Bomonti’ye yürüdü.

“AKP’den hesabı emekçiler soracak”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganlarının atıldığı yürüyüşe Şişli halkı da balkonlardan ve pencerelerden alkışlarla, tencere-tava çalarak destek verdi.

Kurtuluş’ta bir araya gelen kitle saray rejimini protesto etmek için Bomonti’ye yürüdü.

“AKP’den hesabı emekçiler soracak” sloganlarının atıldığı yürüyüşe Şişli halkı da balkonlardan ve pencerelerden alkışlarla, tencere-tava çalarak destek verdihttps://t.co/psuFBQczhD pic.twitter.com/0Bl3SsVXHG — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 27, 2025

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