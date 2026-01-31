İstanbul’da İran diplomasisi

ABD Başkanı Donald Trump İran’a yönelik tehditleriyle artan gerilimde bölgedeki diplomatik temaslar da hız kazandı. Trump, İran’ın nükleer silah programı ve göstericileri hedef almaması konusunda bir şeyler yapması gerektiğini belirterek, “Şu anda İran’a giden çok büyük ve güçlü gemilerimizi kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olur” dedi.

ARAKÇİ İSTANBUL’DA

Bölgede gerilim sürerken Türkiye’ye gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Fidan, ikili görüşme sonrası Türkiye’nin İran’a yönelik olası bir askeri müdahaleye açık şekilde karşı olduğunu belirtti. “İran’ın huzuru bölge için önemli” diyen Fidan Türkiye’nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi. Arakçi ise “ülkesinin ABD ile nükleer müzakereye hazır olduğunu daha önce de bildirdiğini ancak tehditler devem ederken müzakerelerin başlamayacağını” belirtti.

Arakçi, “İran, kendisini, istikrarını ve bölgenin istikrarını korumaya kararlıdır ve dış baskılara da boyun eğmeyecektir” dedi. Arakçi daha sonra Erdoğan ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin gerilihde kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

İRAN’DAN AB’YE MİSİLLEME

Tahran yönetimi ise Avrupa Birliği’nin İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütleri listesine ekleme kararında yer alan ülkelerin ordularını “terörist” kabul edeceğini açıkladı.