İstanbul’da iş cinayeti: 65 yaşındaki temizlik görevlisi 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bir iş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Rıza Susam, 7’nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay dün (16 Ekim Çarşamba) akşam saat 18.00 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Kasım Caddesi'ndeki 7 katlı iş merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, iş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Rıza Susam (65) camları silmek istediği sırada dengesini kaybederek 7. kattan havalandırma boşluğuna düştü.

Susam’ın düştüğünü fark eden yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Susam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Susam’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Görgü tanığı Hamdi Taşbaş ise, "Mahallemizin insanı, cam temizleme işleri falan yapıyor kendisi, yukarıda en üst katta çatı arasında bir boşluk var, anahtar da kendisinde varmış. Yukarıda ne iş yaptığını bilmiyoruz ama binanın havalandırmasından yedi, sekiz katlık bir boşluk var oraya düşmüş. Biz de duyduk olay bu" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.