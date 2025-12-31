İstanbul’da IŞİD operasyonu: 29 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD'e yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı baskınlarda toplam 29 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın, Yalova’da meydana gelen ve üç emniyet mensubunun hayatını kaybettiği saldırıyla bağlantılı olarak başlatıldığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...