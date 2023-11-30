İstanbul’da IŞİD operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da IŞİD'e yönelik 11 ilçede 14 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul’da IŞİD’e yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube ekipleri IŞİD'e yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

11 ilçede 14 farklı adrese yapılan eş zamanlı olarak baskında 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Özel Harekat Timlerinin de katıldığı baskınlarda, bu kişilerin kaldıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, zanlılar sorgulanmak üzere TEM şubeye getirildi.

Gözaltına şüphelilerin işlemlerine devam edildiği belirtildi.