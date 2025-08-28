İstanbul’da IŞİD operasyonu: Interpol'ün aradığı 1 kişi dahil 9 gözaltı

İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, IŞİD'e yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde polis tarafından yapılan çalışmalarda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirlenen ve İstanbul’da faaliyet gösteren bazı kişiler takibe alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda söz konusu şüpheli kişilerin yakalanması için düzenlenen operasyon sonucunda aralarında Tacikistan adli makamlarının talebi doğrultusunda Interpol tarafından kırmızı bülten ile "IŞİD üyesi" olmak suçundan aranan L.Y. de dahil toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Eş zamanlı baskınlarda 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 9 mermi, 12 bin 500 dolar, 118 bin Türk lirası, 2 bin euro para ve 17 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 kişi İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.