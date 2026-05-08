İstanbul’da kaçak alkol operasyonu: Tonlarca alkol ele geçirildi, 1 tutuklama

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde alkollü içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 2350 litre etil ve metil alkol ile 91 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığına yönelik son 1 hafta içerisinde Ataşehir, Kadıköy ve Arnavutköy ilçelerinde restoran, gece kulübü, bar ve benzeri iş yerlerine yönelik denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda alkollü içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen toplam 2350 litre etil ve metil alkol ile 91 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Denetim yapılan iş yerlerinden biri ise mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle mühürlendi.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden 1'i sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.