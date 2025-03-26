İstanbul’da kapalı metro durakları açıldı
Metro İstanbul, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle ulaşıma kapatılan Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın yeniden işletmeye alındığını duyurdu.
Metro İstanbul kapatılan bazı metro istasyonlarının işletmeye açıldığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında CHP'nin cumhurbaşkanı adayıve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle bazı metro istasyonları bir süre önce kapatılmıştı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır" denildi.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 26, 2025
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır. https://t.co/kTuzhqDB3y