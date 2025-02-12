İstanbul’da kar çocukları sevindirdi

Haber Merkezi

Yapılan uyarıların ardından İstanbul’un özellikle kuzey kesimleri, önceki geceden itibaren kar yağışının etkisi altına girdi. Avrupa Yakası’nda özellikle Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinde yollar karla kaplandı.

Sabah iş yerlerine ve okula gitmek için yola çıkanlar zor anlar yaşadı. İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı görülen Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Sultangazi ilçelerinde okullar tatil edildi. Öğrencilerin bir bölümü okul bahçelerinde kartopu oynadı.

Arnavutköy ve Hadımköy’de de etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Ömerli’de ise bir otomobil önce bir yayaya daha sonra da elektrik direğine çarptı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bazı uçuşlar iptal edildi.