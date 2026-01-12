İstanbul’da kar etkisini artırıyor: Prof. Dr. Orhan Şen’den 'kritik 24 saat' uyarısı

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olurken, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 41 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Kentte yağışın aralıklı olarak sürdüğü ve bazı noktalarda şiddetini artırdığı görüldü.

CNN Türk'e konuşan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda kar İstanbul’da başladı. Yükseklerde beyazlaşma var. İlerleyen saatlerde Avrupa Yakası’nda da yağış kara dönecek. Akşama doğru İstanbul’un hemen hemen tüm bölgelerinde kar yağışı bekliyoruz. Sıcaklık 2-3 dereceyi geçmeyecek.”

KAR KALINLIĞI İÇ KESİMLERDE 5-10 SANTİMETREYE ÇIKABİLİR

Şen, yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 5 ila 10 santimetreye çıkabileceğini, kıyı kesimlerinde ise 1–2 santimetrelik bir örtü oluşmasının beklendiğini ifade ederek, yağışların gece boyunca ve yarın sabah saatlerine kadar devam edebileceğini kaydetti.

BUZLANMA RİSKİ ARTACAK

Şen, akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da gerileyeceğini vurgulayarak, özellikle köprü ve viyadüklerde buzlanma tehlikesine dikkat çekti. Valilikçe alınan önlemlerin trafik yoğunluğunu düşürdüğünü belirten Şen, bu durumun önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

'İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

İstanbul’un kritik 24 saate girdiğini vurgulayan Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul’un neresinde olursanız olun, işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Araç yoğunluğu azalmış durumda. Kar yağışı yarın öğleden sonra kenti terk edecek ancak bu süre boyunca teyakkuzda olunmalı" dedi.