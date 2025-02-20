İstanbul’da kar yağışı devam ediyor

İstanbul’u dün etkisine alan kar yağışı bugünde, günün ilk ışıklarından itibaren etkisini göstermeye başladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul’da kar yağışı başlamıştı. Anadolu Yakası’nda ise yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başlayan yağış bugün günün ilk saatlerinde alçak kesimlerde de etkisini gösterdi. İşe giden vatandaşlar otobüs duraklarında beklerken zorluklar yaşadı. O anlar Bostancı D-100 Karayolu’ndan görüntülendi.