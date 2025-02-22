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İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Ajans Haberleri
  • 22.02.2025 20:50
  • Giriş: 22.02.2025 20:50
  • Güncelleme: 22.02.2025 20:50
Kaynak: İHA
İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul’da hafta içi başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürüyor. Aniden tipi şeklinde yağan kar, etkisini kaybettikten sonra yerini güneşli havaya bırakıyor.
İstanbul’da üç gündür devam eden kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, aralıklarla sabah saatlerinden itibaren devam ediyor. Bazı ilçelerde aniden tipi şeklinde yağan kar, etkisini kaybettikten sonra yerini güneşli havaya bırakıyor.

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