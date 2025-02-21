İstanbul’da kar yağışı kuvvetini arttırdı



İstanbul’da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Özellikle Bahçelievler, Küçükçekmece ve Başakşehir’de etkili olan kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü. Küçükçekmece’de kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar sokağa dökülürken, bazı yerlerde ise araçlar yolda kaldı.

Yolda kalan araçları vatandalar iterek kurtarmaya çalıştı.