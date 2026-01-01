İstanbul’da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? 5 Günlük Hava Durumu (2-6 Ocak 2026)

İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı ve pek çok vatandaşın merak ettiği soru aynı: Kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının özellikle öğle saatlerinde etkili olacağı ve akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildiriliyor. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde İstanbul’da sıcaklık değerlerinin nasıl seyredeceği de yakından takip ediliyor.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Gün içerisinde etkisini artırması beklenen kar yağışı, akşam saatlerine kadar yer yer etkisini sürdürecek. Kar yağışının ardından İstanbul’da hava durumu daha çok bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek. Vatandaşların ulaşım, dışarıda bulunma süreleri ve günlük planlarını buna göre yapmaları öneriliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul için 2 Ocak – 6 Ocak 2026 tarihleri arasındaki 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

Tarih Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 02 Ocak Cuma Parçalı bulutlu 1 9 03 Ocak Cumartesi Yağışlı 7 14 04 Ocak Pazar Bulutlu 13 16 05 Ocak Pazartesi Bulutlu 12 14 06 Ocak Salı Bulutlu 10 15

Tabloya bakıldığında, İstanbul’da sıcaklıkların önümüzdeki günlerde kademeli olarak yükseldiği ve daha çok bulutlu hava koşullarının etkili olacağı görülüyor.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI VE SICAKLIKLAR NASIL SEYREDECEK?

Kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırıp akşama kadar sürebilir.

Hafta sonundan itibaren sıcaklık değerlerinde belirgin bir artış bekleniyor.

5 günlük tahminde en yüksek sıcaklık 16°C seviyesine kadar çıkıyor.

Genel olarak bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava etkili olacak.

İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artıracak ve akşam saatlerine kadar yer yer etkili olacak.

İstanbul’da hava kaç derece olacak?

2-6 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul’da en düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık ise 16°C civarında seyredecek.

Kar yağışından sonra İstanbul’da hava nasıl devam edecek?

Kar yağışının ardından İstanbul’da daha çok bulutlu ve yer yer yağışlı hava koşulları etkisini sürdürecek.

Önümüzdeki günlerde hava ısınacak mı?

Evet, hafta sonu ile birlikte sıcaklıkların belirgin şekilde yükselmesi bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı kısa süreli de olsa etkisini hissettirirken, akşam saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor. Sonraki günlerde ise sıcaklık değerlerinin artması ve bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşların Meteoroloji’den gelecek yeni uyarıları takip etmeleri ve hava koşullarına uygun önlemler almaları tavsiye ediliyor.