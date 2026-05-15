İstanbul’da kaybolan kadının cansız bedeni Kırşehir’de bulundu: 5 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul’un Maltepe ilçesinde 11 Nisan’dan bu yana kayıp olarak aranan F.G.M. isimli kadının Kırşehir’de ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: AA
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe'de ikamet eden ve 11 Nisan'dan beri kayıp olarak aranan F.G.M. isimli kadının 22 Nisan'da Kırşehir'de cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştirdiği ya da yardım ettiği şüphesiyle E.B, G.Ü, S.K, M.A. ve S.G. gözaltına alındı.