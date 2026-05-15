İstanbul’da kaybolan kadının cansız bedeni Kırşehir’de bulundu: 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da kayıp olarak aranan kadının Kırşehir'de cesedinin bulunmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe'de ikamet eden ve 11 Nisan'dan beri kayıp olarak aranan F.G.M. isimli kadının 22 Nisan'da Kırşehir'de cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştirdiği ya da yardım ettiği şüphesiyle E.B, G.Ü, S.K, M.A. ve S.G. gözaltına alındı.