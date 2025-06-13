İstanbul’da kene ısırması vakalarında artış var

Haber Merkezi

Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakaları artış göstermeye başladı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, kentte bu yıl 7 bin 2 kene ısırması vakası yaşandı. Bu vakalardan 6 bin 165'i nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleşti. İstanbul kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının görülmediği kaydedildi.

Öte yandan Kayseri’nin Talas ilçesinde KKKA şüphesiyle tedavi gören 39 yaşındaki 3 çocuk annesi İlknur Ekinci yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı’nın birinci günü Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi’ne giden Ekinci’ye kene yapıştı. Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca Talas’ta bir sağlık kabinine başvurdu.

Burada serum taktırdıktan sonra evine dönen Ekinci, şikayetlerinin artması üzerine Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. KKKA hastalığı teşhisi konulan 3 kişinin tedavisine ise Tokat Devlet Hastanesinde devam edildiği kaydedildi.