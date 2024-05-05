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İstanbul’da kiraladıkları villadaki havuza düşen genç boğuldu

Ajans Haberleri
  • 05.05.2024 19:03
  • Giriş: 05.05.2024 19:03
  • Güncelleme: 05.05.2024 19:03
Kaynak: AA
İstanbul’da kiraladıkları villadaki havuza düşen genç boğuldu

Büyükçekmece’de, arkadaşlarıyla kiraladıkları villanın havuzuna düşen genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, önceki gün, Tepekent’teki bir sitede arkadaşlarıyla villa kiralayan Mervan İpek (17) henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek havuza düştü.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, havuzdan çıkarılan İpek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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