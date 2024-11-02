İstanbul’da ‘kitap fuarı’ zamanı

Oktay EVSEN

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bugün kapılarını açıyor. “Çocukluk Şenliktir” temasıyla gerçekleşecek olan fuar, Çağdaş Yunanca edebiyatın güçlü kalemlerinden Dimitris Sotakis’i de ağırlayacak. Fuarın onur yazarı ise, Yalvaç Ural. Fuarın bu yılki onur konuğu ülkesi ise Azerbaycan. Beylikdüzü’ndeki fuara öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilerin girişi ücretsiz.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 2-10 Kasım arasında düzenlenecek 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 1000 ‘i aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı İstanbul ve çevre kentlerden okuyucularla buluşturacak.

Yayıncılar Kooperatifi de bu yıl ilk kez TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarla buluşuyor. 7. Salon, 749 numaralı stantta yer alacak olan YAYKOOP ayrıca düzenleyeceği imza günleri ve söyleşilerle kültür, sanat ve düşün dünyasının önemli temsilcilerini okurlarla bir araya getirecek.

Bugün saat 17:00’de Marmara Salonu’nda DİP Genel Başkanı Sungur Savran ve BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı “Dünya Nereye Gidiyor?” oturumunda, okurlarıyla buluşacak. Saat 19:00’da ise Gazeteci Filiz Gazi ve BirGün Muhabiri İsmail Arı “Türkiye’de Tarikatlar: Mürideler ve Menzil’in Kasası”nı anlatacak.