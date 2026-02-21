İstanbul’da klasik müzik ziyafeti ayakta alkışlandı

Birgül BİRBEN

Keman virtüözü Gidon Kremer tarafından Baltık ülkelerinin müzisyenlerinden kurulan Kremerata Baltica, sıradışı Fransız piyanist Lucas Debargue ile İş Sanat'ta dinleyicileri derin bir müzik yolculuğuna çıkardı.

Bach’tan 5 numaralı Piyano Konçertosu ve Re minör Partita No.2 ile Mozart’tan Saraydan Kız Kaçırma operasının uvertürü ve 14 numaralı Piyano Konçertosu’nun yer aldığı programda ayrıca Arvo Pärt’ın Doğu ve Batı’nın müzikal dünyalarını iç içe geçirdiği eseri Orient & Occident, Jančevskis’in doğayla kurulan sessiz diyaloğu müziğe dönüştürdüğü Lignum ve Debargue’ın Mozart’ın La majör K 331 Sonatı’nın ünlü final bölümü Rondo alla turca’dan ilhamla bestelediği Alla Turca Varyasyonlar seslendirildi.

Yeteneği ve ifade gücüyle övgü toplayan Debargue ile müziği en rafine haliyle dinleyicilere sunan topluluk konserin sonunda ayakta alkışlandı. İş Sanat’ın etkinlik programı 23 Şubat akşamı “Mavi, Maviydi Gök Yüzü” isimli şiir dinletisiyle devam edecek. Yeni çocuk oyunu “Hişt Hişt!” ise 28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde sahnelenecek.